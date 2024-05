Federmanager entra in SaiHub. Il Polo per l’intelligenza artificiale

Si allarga la compagine della Fondazione SAIHub Ets con l’ingresso di Federmanager Siena. Nei giorni scorsi il consiglio di gestione della Fondazione SAIHub ha deliberato la partecipazione dell’associazione espressione locale di Federmanager in qualità di membro ordinario.

"Fondazione SAIHUB saluta con entusiasmo l’ingresso di Federmanager Siena: entrambe le realtà condividono finalità e sfide simili come la valorizzazione dei processi di innovazione nel territorio senese. Fondazione SAIHub continua così a lavorare per lo sviluppo dell’ecosistema industriale e scientifico dell’area senese, attraverso la crescita di competenze qualificate e relazioni sinergiche tra i vari attori, contribuendo quindi a creare sempre opportunità per le nuove generazioni e per la comunità" ha dichiarato Valter Fraccaro, presidente della Fondazione SAIHub.

"L’ingresso di Federmanager Siena nella Fondazione SAIHUB rappresenta un’importante tappa nel percorso di crescita e consolidamento dell’associazione, non solo per quanto riguarda il territorio senese ma, più in generale, per tutto il mondo manageriale italiano. Il SAIHub è un’eccellenza a livello nazionale e internazionale, e noi vogliamo mettere a disposizione tutti gli strumenti che abbiamo, restituendo valore sotto forma di competenze, idee, relazioni e risorse finanziarie" conclude Francesco Belelli, presidente di Federmanager Siena.