Federcaccia, ’Donne per il sociale’. L’evento oggi a Suvignano L'evento "Donne per il sociale" organizzato dal Coordinamento nazionale delle donne della Federcaccia a Monteroni d'Arbia devolve l'incasso a favore di Atl e della Lega del filo d'oro. La manifestazione include attività cinofilo-venatorie per sole donne cacciatrici e cinofile, con la partecipazione del Capitano Ultimo a sostegno dell'iniziativa.