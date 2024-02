Federalberghi. Roghi segretario generale

Giada Roghi è stata nominata segretario generale di Federalberghi Chianciano. Un cambio alla guida operativa dell’associazione albergatori, dopo il pensionamento di Graziella Giani che lascia dopo una lunga vita lavorativa svolta a sostegno degli albergatori. Giada Roghi, che ha competenze anche quale account relationship manager e Project manager, è laureata in Scienze amministrative con un master in Comunicazione e già da alcuni anni segue con il suo lavoro il settore del turismo chiancianese. Il cambio del ruolo dirigenziale è stato votato all’unanimità dal consiglio direttivo di Federalberghi che ha espresso una ringraziamento "non formale ma di vera gratitudine all’impegno professionale che Graziella Giani ha dedicato al mondo degli albergatori. Sempre competente e volta a salvaguardare lo sviluppo del settore, siamo grati anche per tutta l’energia positiva che ha dedicato al nostro mondo imprenditoriale", si legge in una nota degli albergatori nel descrivere l’impegno che Giani ha profuso in questi lunghi anni.

"La sfida che gli imprenditori dell’ospitalità si trovano oggi ad affrontare sono sempre più complesse e su piani distinti – dichiara il nuovo segretario generale Giada Roghi –. Non c’è solo l’innovazione digitale da saper accogliere nelle nostre imprese, ma la capacità di stare al passo di un mercato turistico sempre più veloce e selettivo. La formazione è uno strumento di valore da sostenere ancora di più, ma è bene far presente che le risposte migliori che le imprese chiancianesi riescono a mettere in campo è quando fanno sistema e si dimostrano coordinate rispetto ai nuovi linguaggi della comunicazione digitale". Anna Duchini