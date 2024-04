Federalberghi. Incontro in Comune

Un incontro a Palazzo pubblico per parlare di rapporto tra sviluppo urbanistico della città e accoglienza nel settore turistico. Il vicesindaco Michele Capitani ha incontrato la presidente di Federalberghi Siena e provincia, Rossella Lezzi e il direttore generale Confcommercio Siena e provincia, Daniele Pracchia,

presenti anche il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune, Paolo Giuliani e la responsabile provinciale del settore turismo Confcommercio Federalberghi, Luisella Bartali. Un confronto che rientra nel quadro dei colloqui che Capitani sta tenendo anche con le varie associazioni di categoria, nell’àmbito della preparazione del Piano strutturale. "Durante l’incontro – si legge nella nota stampa diffusa da Federalberghi – sono state presentate alcune valutazioni in tema di sviluppo urbanistico del settore turistico della città. Ne è conseguita la possibilità di organizzare una giornata di discussione e valutazione delle possibili evoluzioni necessarie per la città, in vista dei vari eventi che la animeranno".

Tra i temi affrontati, quelli relativi alla necessità di ampliare le opportunità di salita e discesa per i bus turistici (al netto dei lavori che da ottobre interesseranno l’ex campino di San Prospero), l’importanza di cogliere opportunità come quella fornita dal congresso nazionale dell’Ordine degli ingegneri, per ospitare il quale sarà necessario realizzare una costosa tensostruttura all’interno della Fortezza medicea.