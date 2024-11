“Fedeltà al lavoro“. Camera di commercio, consegnati i premi

Consegnati, nel corso di una cerimonia pubblica al Santa Maria della Scala, i premi “Fedeltà al lavoro e sviluppo economico“, promosso dalla Camera di commercio. "Il premio – sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi – è un riconoscimento all’impegno di imprenditrici e imprenditori che concorrono a realizzare la crescita economica e sociale di Siena. Ed è proprio lo stretto legame con il territorio uno dei tratti maggiormente distintivi di queste aziende, unito anche alla straordinaria capacità di adattarsi alle sfide e alle opportunità che i mercati richiedono".

"La varietà delle attività premiate – evidenzia il segretario generale dell’ente Marco Randellini – dimostra come il nostro sistema imprenditoriale presenti un diffuso panorama di eccellenze in molte specializzazioni economiche, soprattutto in quelle considerate più strategiche per lo sviluppo e per l’occupazione. Una economia, quella senese, fatta di grandi imprese e di piccole realtà artigiane, di aziende che esportano in tutto il mondo o che ogni giorno sono in grado di offrire servizi e prodotti alle nostre comunità".

Ecco in dettaglio i vincitori della terza edizione del premio.

Impegno imprenditoriale: G.Elettric, Itla, Edil tuc – Toscana umbria Costruzioni, Segis, Podere Fontecornino di Gschleier Michael, Società agricola L’antica fornace di Ridolfo, Foto 3 di Lensini Fabio&c, Scat Packaging, Costagli movimento terra, Ristorante Santorotto di Terrosi Angelo, Macelleria Peri Mauro, Panificio Il Magnifico, Binarelli Franca e Paola, Quattrociocchi Maria Orietta, Habitat Arredamenti by Roncucci, Nutarelli Laviano.

Internazionalizzazione: Olio Bardi, Studio Rampini, Dolce Siena di Giovannini Duccio.

Innovazione, digitale, impresa 4.0: Elsalink, Azienda agricola Nenci Franco, Società agricola La Croce dei fratelli Zari, Batignani, Salvini Daniele, Messere di Gazzei Laura e Massai Marta.

Imprenditoria femminile: La selvella di Kim Marina, Azienda agricola Gli irti colli, La Nenne, Sandra Kern di Sandra Galli, Mercerie M.A. di Ciabatti Alda e Meiarini Mara, Guerrini Graziella, Associazione Via Maestra, Lalù Dress di Martelli Laura.

Imprenditoria giovanile: Azienda agricola Simignano di Bezzini Cristina, Azienda agricola Maltraverso di Cicconi Andrea, Exe – Engineering for environment, Grizzly studio di Bruni Chiara, Bianchi lisa, Pancino Gioia, Il Gomitolo di Francesco Saverio Joosten.