"Fecondazione eterologa. Qui il servizio continua"

"Continuiamo ad eseguire la fecondazione eterologa in convenzione con una lista di attesa; inoltre per le coppie di Grosseto Arezzo e Siena non abbiamo liste di attesa. Il ticket è quello nazionale 38 euro sia per omologa che per eterologa". Nel pieno del dibattito acceso sull’accesso alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) in Toscana, dopo la decisione dei principali centri privati di Firenze di sospendere i trattamenti di fecondazione eterologa in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, arriva una presa di posizione importante da parte del centro medico ‘Chianciano Salute’. Mentre i centri fiorentini, che da soli coprivano oltre metà dei cicli di eterologa in Toscana hanno deciso di fermarsi a causa dei nuovi rimborsi giudicati troppo bassi, meno di 3mila euro rispetto ai 4mila precedenti, Chianciano Salute si distingue mantenendo attiva la convenzione. Questo garantisce a molte coppie l’accesso a un servizio essenziale a condizioni economicamente sostenibili. La continuità operativa di Chianciano Salute rappresenta una risorsa cruciale per la regione, soprattutto in un contesto in cui molti centri scelgono la via del solo servizio privato, Chianciano Salute si propone come un presidio di accesso equo alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) in Toscana, dimostrando che, con un’organizzazione mirata e il sostegno al sistema pubblico, è ancora possibile garantire i diritti delle coppie che desiderano accedere a percorsi di genitorialità. Forte è la scelta a favore del territorio perchè qui le coppie residenti nelle province di Grosseto, Arezzo e Siena possono accedere senza tempi d’attesa.