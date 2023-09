FdI ferma tutto. Il Pd va avanti con la Festa

Sensibilità diverse e diversi modi di rendere omaggio alla figura del Presidente Emerito, Giorgio Napolitano. Fratelli d’Italia ha annunciato la sospensione di qualsiasi iniziativa di partito sul territorio per il lutto nazionale. Così ieri si sono chiusi in anticipo i lavori della convention alla Tuscany Hall. Opposta la scelta del Pd di Siena che, dopo nove anni senza Festa de L’Unità, ha deciso di rispettare il programma dei lavori, celebrando il Pci senese: "E’ la storia collettiva di un partito di cui il Presidente Napolitano è stato un protagonista – spiega il segretario provinciale Andrea Valenti –. Napolitano era uno di noi, fa parte della nostra storia, crediamo che il modo migliore per ricordarlo è ritrovarsi, anche in suo nome e memoria".