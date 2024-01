FdI apre la campagna elettorale: "Strade, dal Comune solo toppe"

Staggia Senese, Lecchi e Bellavista: collegamenti viari disastrati in tali località e frazioni del territorio comunale poggibonsese. Una forma di ’isolamento’ rispetto al capoluogo che ha origine non soltanto dalle questioni che interessano da tempo, segnatamente dal 25 settembre 2021, il ponte sulla strada regionale Cassia, ma anche dalle pessime condizioni del fondo della strada comunale di Lecchi.

Un giudizio formulato dal coordinamento di Poggibonsi di Fratelli d’Italia, che dunque evidenzia nella circostanza il problema che affligge la porzione di circondario che guarda in direzione di Staggia Senese, la più popolosa delle frazioni: "La tutela della nostra rete infrastrutturale è una priorità – si spiega da FdI – e per questa ragione ci uniamo alle rimostranze e alle proteste dei residenti delle frazioni, esprimendo loro la nostra solidarietà. I cittadini di queste aree non possono più tollerare il continuo scempio".

Un quadro considerato "irrispettoso nei riguardi" degli abitanti che hanno messo in rilievo il contesto di uno scenario a loro parere connesso anche ad altre problematiche riguardanti da vicino la superficie territoriale. Situazioni relative per esempio, sostengono, "all’inefficienza della rete idrica". Voci di dissenso alle quali si associa adesso la forza politica che a livello locale ha in Manfredi Biotti il coordinatore. "L’amministrazione comunale – affermano da Fratelli d’Italia di Poggibonsi – sta cercando di aggiustare il tiro annunciando piani di riqualificazione e di manutenzione in tutto il territorio comunale, nel tentativo di racimolare un po’ di consensi prima delle elezioni amministrative. Un atteggiamento deplorevole dal nostro punto di vista, poiché si cerca di mettere una toppa su un buco dove è già defluita l’acqua".

"L’obiettivo dunque – aggiungono – non è più garantire il benessere della cittadinanza e il buon governo della città, ma soltanto un effimero potere scaturito dalla tornata elettorale. Di conseguenza, come coordinamento di FdI Poggibonsi riteniamo che i problemi del territorio debbano essere risolti al momento opportuno e non – concludono – quando vi è la necessità di stringere la propria base elettorale attorno a sé". In altre parole, un attacco all’amministrazione comunale di centrosinistra, attacco che apre di fatto la campagna elettorale per le prossime amministrative.

Paolo Bartalini