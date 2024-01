Favola a Montepulciano. Oltre 20mila presenze al castello di Babbo Natale. Turisti da tutto il mondo

Come è andato il turismo a Montepulciano nel lungo periodo natalizio? La "perla del Cinquecento", che grazie agli eventi di fine anno ormai da diverso tempo è riuscita a "scongelare" il flusso dei visitatori, che si concentravano, in passato, principalmente nel periodo primaverile-estivo, ha vissuto l’attesa finestra festiva con tanti arrivi nel proprio territorio. Abbiamo chiesto qualche informazione numerica e le cifre, che ci hanno comunicato, mostrano una zona particolarmente attrattiva: nel mese di dicembre, all’ufficio turistico della Proloco, sono arrivate 6.525 richieste di informazioni, inerenti vari temi: ad esempio, le manifestazioni locali, il vino, i servizi presenti nel territorio, la ristorazione e le strutture ricettive. Per quanto riguarda le nazionalità delle persone che hanno chiesto informazioni, l’Italia va per la maggiore (4.488) ma non mancano i cittadini di nazionalità estera. I Paesi più rappresentati sono Usa (890), Est Europa (330), Sud e Centro America (260), Spagna (180), Francia (120), Giappone (90), Cina (50). Riguardo, invece, il Castello di Babbo Natale, una delle attrazioni di punta di "Natale a Montepulciano", la cui decima edizione si è conclusa pochi giorni fa, si parla di oltre 20.000 presenze e di numeri complessivi di visitatori, per tutto l’evento, che hanno molto soddisfatto. Presenze dall’Italia e dall’estero con Lazio, Emilia, Veneto e ovviamente Toscana, le regioni più numerose. Il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, alcuni giorni fa, ha ringraziato gli organizzatori di "Vivi Montepulciano", tracciando un primo, positivo, bilancio: "Si chiude un’edizione di grande successo sia in termini di presenze che di riscontri da parte di chi ha visitato i mercatini, il Castello e tutte le attrazioni e gli eventi di questo periodo. Ci sarà tempo per fare un’analisi approfondita delle cose che possiamo ancora migliorare". La sfida, probabilmente, sarà quella di cercare un equilibrio in grado di mettere d’accordo le esigenze del residente con quelle del turista che si reca a Montepulciano in questo periodo. Alla torre del Palazzo comunale (gestita dalla Proloco così come il Museo), dal 18 novembre al 6 gennaio, hanno fatto visita 3.690 persone, principalmente concentrate nel mese di dicembre (70% italiani, 30% stranieri). Per quanto riguarda le presenze al Museo Civico, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, c’è stato un aumento significativo di visitatori (1.060 quelli complessivi); merito, oltre che delle mostre in programma, anche della buona riuscita del biglietto unico che permette la visita alla Torre e al Museo. Non poca la gente anche in Piazza Grande per festeggiare il Capodanno a ritmo di musica.

Luca Stefanucci