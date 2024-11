Drappo rosso esposto al Palazzo Comunale, fasci di luce sugli storici pozzi. È ampio e intenso il programma varato dal Comune di Pienza in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a cui hanno contribuito le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

In collaborazione con il servizio associato Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni, che coordina il cartellone “La Valdichiana Senese dice no!”, è stato creato nella Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” l’Angolo rosso, che raccoglie una selezione di libri sul tema della violenza. Tra questi “La fabbrica delle ragazze” (Bompiani) e “Cose che non si raccontano” (Einaudi) che le autrici Ilaria Rossetti e Antonella Lattanzi hanno presentato sabato 16, nell’ambito di Emporio Letterario “Off”. La biblioteca pubblica sta ospitando anche le classi delle scuole medie che partecipano a letture sul tema dell’uguaglianza e dell’inclusione. Allestiti anche i cosiddetti “posti occupati” ovvero sedie per ricordare che non potranno essere mai più usate da donne che hanno perso la vita in quanto vittime di violenza; si trovano a Monticchiello, in piazza, e a Pienza sotto le logge del palazzo comunale e nella sala convegni del Conservatorio San Carlo Borromeo.

Oggi alle 17 nella Biblioteca Balducci, sarà proiettato il film “L’amore rubato”, diretto da Irish Braschi, con Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca, Alessandro Preziosi, Antonio Catania, tratto dall’omonima raccolta di racconti di Dacia Maraini; proiezione a cura dell’associazione letteraria Stefano Tuscano di Pienza, ingresso gratuito.

A testimoniare la partecipazione attiva delle comunità alla significativa giornata, l’esposizione di un grande drappo rosso sulla facciata del Palazzo Comunale e l’illuminazione con un fascio

di luce scarlatto degli storici pozzi situati nelle piazze di Pienza e di Monticchiello.

Infine, nelle farmacie-parafarmacie saranno distribuite le buste realizzate dall’Unione dei Comuni su cui è riprodotto in maniera ben visibile il numero di telefono d’emergenza anti-violenza 1522.