Farmaci e trattamenti extra Lea. Nuova procedura di assistenza

Farmaci e trattamenti per gravi patologie con particolari specificità cliniche possono essere sostenute dal servizio sanitario regionale, anche se non erogati da quello nazionale. La giunta regionale ha approvato una delibera, proposta dall’assessore Simone Bezzini. Potranno essere richiesti trattamenti extra Lea ad personam, solo se il beneficio clinico e la sicurezza sono supportati da evidenze cliniche o scientifiche attestate dal Centro specialistico che le prescrive. Per valutare le richieste è istituita in ogni azienda sanitaria una commissione apposita.