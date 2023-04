“Lasciate le vostre abitazioni”. Il falso volantino smentito dalla polizia

Siena, 17 aprile 2023 - Un finto avviso del Dipartimento della Pubblica Sicurezza affisso presso numerose abitazioni di Siena e provincia con il quale si intima ai cittadini “di rientrare al presunto domicilio di residenza per un controllo in atto da parte delle Forze dell’ordine”. La Polizia di Stato avverte i cittadini che si tratta di un falso che non ha origine dalle forze di polizia.