Facevano rapine in moto: arrestati. Un colpo da 24mila euro a Rapolano

Due uomini di 43 e 44 anni sono stati arrestati dalla squadra mobile di Firenze, in esecuzione di una misura di custodia cautelare, con l’accusa di essere i responsabili di due rapine avvenute tra dicembre 2021 e gennaio 2022 tra Firenze e la provincia di Siena, per l’esattezza a Rapoalno.

Entrambi originari e residenti a Napoli sono stati arrestati uno proprio nel capoluogo campano, con la collaborazione della squadra mobile locale, uno nel Pratese. In entrambe le rapine contestate gli autori avrebbero agito muovendosi in sella a una moto.

Il primo dei fatti contestati agli indagati dal gip di Firenze risale al 14 dicembre 2021 quando una donna, scesa dal suo fuoristrada in zona stadio a Firenze, sarebbe stata avvicinata da due motociclisti completamenti travisati con dei caschi integrali. Uno dei due avrebbe prima tentato di prenderle la borsa ma la signora avrebbe resistito, poi le avrebbe strappato dal polso un orologio Chopard d’oro con brillanti, valore intorno ai 40.000 euro.

L’episodio avvenuto nel Senese risale al 3 gennaio 2022, nella zona termale. La vittima, un uomo, sarebbe stato spinto sempre da uno dei due rapinatori che avrebbe poi infranto il vetro del finestrino della sua auto (foto d’archivio, le spaccate sono sempre più frequenti), portando via la borsa con dentro l’incasso dell’attività, ovvero 24.000 euro in contanti.

Tutto sarebbe iniziato con un diversivo per distrarre la vittima: una gomma della sua vettura era sgonfia. Non intendevano farlo allontanare, con forte probabilità, secondo quanto ricostruito dalla Mobile. Una volta appoggiato il denaro sul sedile e aver pigiato sull’acceleratore sarebbe stato costretto inevitabilmente a fermarsi, scendendo e ’distraendosi’ per controllare la ruota. Probabile che proprio allora siano entrati in azione, correndo dunque il minor rischio possibile.