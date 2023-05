Fabio non frena la corsa "Dopo ministri e big ora c’è l’effetto-Nicoletta"

di Cristina Belvedere

Si è presentata ieri verso le 21 nella sede del comitato elettorale in via del Porrione in tenuta casual, circondata dai suoi sostenitori. In prima linea il parlamentare Francesco Michelotti, FdI con l’assessore uscente Michele Capitani. Nicoletta Fabio è stata accolta tra abbracci e strette di mano: "Una vittoria al primo turno era impossibile – afferma –. Una telefonata da Giorgia Meloni? Mi darebbe grande soddisfazione e gioia, perché so che posso contare su un filo diretto con il Governo".

Ora occhi puntati al ballottaggio, pronta ad alleanze?

"Proseguirò il mio cammino con tutti coloro che mi hanno accompagnata, cioè partiti e liste civiche. Ho sentito una partecipazione convinta da parte di tante persone".

La sua coalizione è formata dai partiti di centrodestra e da liste civiche: il risultato di stasera indica che i partiti tradizionali hanno ancora il loro peso...

"Credo nei partiti, pur senza avere tessere o appartenenze politiche. I partiti hanno un peso, senza nulla togliere al civismo, che ha dato prova di coraggio, serietà e valore con proposte da salvaguardare. In ogni caso, ora spettiamo i risultati definitivi".

I suoi avversari politici la hanno criticata, dopo la visita a Siena di ministri e sottosegretari, parlando di ’effetto-traino’ dei big. Da questa sera si può dire che c’è anche un ’effetto-Nicoletta’?

"Beh, un po’ avrà contato anche quello, ma non sono una persona così presuntuosa... Credo abbiano contato la mia serietà, la mia tranquillità e chiarezza. Mi sono messa a disposizione, anche senza troppe aspettative".

Il futuro in vista del ballottaggio?

"Nessun apparentamento. Ho corso parecchio e c’è tanto da correre. La prova? Indosso ancora le scarpe da ginnastica... ".