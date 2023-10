Fabio Mazzieri interpreta ’Le Cosmicomiche’. La mostra su Calvino

Inaugurata all’Università la mostra ’2023-1923 Italo Calvino. Le Cosmicomiche di Fabio Mazzieri’: 72 le opere in Rettorato per celebrare il centenario della nascita di uno dei giganti della letteratura del ’900. La mostra sarà visitabile fino al 25 novembre: un doppio fil rouge lega lo scrittore a Siena: la tragica scomparsa avvenuta presso l’ospedale Santa Maria della Scala, il 19 settembre 1985, ed il sub-fondo ’Italo Calvino’ facente parte della donazione che Luca Baranelli ha devoluto al Sistema bibliotecario dell’Università. E Fabio Mazzieri ha interpretato ’Le Cosmicomiche’, in un connubio tra l’artista-pittore e l’opera dello scrittore.