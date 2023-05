Fabio: "E’ una grande responsabilità Dedico questa vittoria a mio padre"

di Cristina Belvedere

Scaramantica fino all’ultimo. Ha atteso quasi la fine dello spoglio Nicoletta Fabio prima di raggiungere i suoi sostenitori al comitato elettorale in via del Porrione, per festeggiare la vittoria al ballottaggio. Visibilmente emozionata, è stata accolta dall’abbraccio commosso della madre Minnie, 90 anni, e dagli applausi di amici ed elettori.

"Grazie a chi mi ha sostenuto, cioè civici e partiti, ma anche a chi non mi ha votato. Sarò il sindaco di tutti. Il mio unico rammarico è che avrei voluto una maggiore presenza di giovani alle urne – ha commentato a calco –. Credo che riuscirò a creare una Siena unita, coesa, saggia e in grado di rinascere per garantire un futuro alle nuove generazioni".

Fabio non ha dimenticato chi si trova in difficoltà: "Il mio primo pensiero va ai lavoratori di Pay Care e di Whirlpool. Il governo della città sarà al loro fianco da subito". Nel commentare quello che i partiti della coalizione hanno definito "un successo epocale", il neosindaco ha analizzato il risultato: "La coesione del centrodestra ha fatto da traino al primo turno grazie alla presenza di tanti ministri e sottosegretari. Avrò quindi un filo diretto con il Governo nazionale, che può essere un vantaggio per la città". E ancora: "So che mi aspetta un lavoro imponente, ho una responsabilità enorme, perché essere sindaco è il massimo che si può sperare da parte di chi non ha mai fatto politica. Dedico la vittoria al mio babbo che più di 20 anni fa tentò questa esperienza. Ora lo vorrei vicino".

Tra applausi e strette di mano, Fabio ha prima raggiunto Piazza del Campo e poi Palazzo comunale dove è stata guidata nella stanza del sindaco dal parlamentare Francesco Michelotti e dal commissario comunale di FdI Enrico Tucci, affiancati dai vertici della Lega Paolo Salvini e Andrea Corsi e dal campione di voti di Forza Italia, Lorenzo Loré. E’ seguito quindi un brindisi a Fonte Gaia, dove Nicoletta Fabio è stata raggiunta telefonicamente dal vicepremier Antonio Tajani, che si è congratulato con lei. Mentre un messaggio sulla vittoria elettorale a Siena è arrivato da Giorgia Meloni all’onorevole Michelotti.

Decisa a farsi chiamare "sindaco" ("so che la distinzione di genere fa notizia, ma per me non è significativa"), Nicoletta Fabio ha annunciato che si prenderà 24-48 ore di riposo dopo il tour de force elettorale. E soprattutto in vista del Palio del 2 luglio: "Sarà il mio primo impegno e da parte mia ci sarà anche una forte componente emotiva", ha annunciato. E poi ha aggiunto con chiaro riferimento alla Carriera: "Evidentemente si può vincere, anche partendo di rincorsa".

Tanti i senesi che hanno voluto unirsi ai festeggiamenti in Piazza insieme alla parlamentare della Lega Tiziana Nisini, al coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella, ai consiglieri comunali uscenti Massimo Bianchini, Orazio Peluso, Barbara Magi, Maria Concetta Raponi, Bernardo Maggiorelli con il padre Giorgio, all’avvocato Riccardo Pagni, Marco Falorni, Lorenza Bondi e l’assessore uscente Michele Capitani. Presente anche il presidente del Circolo FdI di Siena, Lorenzo Rosso (il primo ad arrivare in via del Porrione), Claudio Marignani di Sena Civitas, oltre appunto agli artefici della vittoria Francesco Michelotti, Enrico Tucci, Paolo Salvini, Andrea Corsi, Lorenzo Loré e Anita Francesconi. In mezzo alla folla, la madre di Nicoletta Fabio, Minnie ieri sera guardava la figlia con affetto e orgoglio: "E’ un’enorme emozione vedere Nicoletta eletta sindaco di Siena. So che avrà di fronte a sè cinque anni difficili. Mi dispiace solo che non potrò seguirla ovunque, ma continuerò a sostenerla e ad aiutarla".