Fa i bisogni al Cavallerizzo in pieno giorno

Un uomo, in evidente stato di disagio, fa i bisogni al muro di un palazzo in via del Cavallerizzo, in pieno giorno. La foto viene postata sui social e si scatena il dibattito sul tema del decoro urbano che tanto appassiona la città. Era già accaduto in passato, quando alla fontanina dell’Aquila, per esempio, c’era stato chi si era lavato non comprendendo il suo valore simbolico e identitario. Ma era accaduto, qualche anno fa, sempre che un uomo venisse sorpreso, anche in questa circostanza, a fare i propri bisogni. Sempre nella zona del Cavallerizzo. Come se fosse un bagno pubblico, a cielo aperto. A pochi metri dal salotto buono della città, via Montanini.

Lo stesso è accaduto ieri,

in mattinata. L’uomo aveva due cani con sé. "Non può finire in questo modo Siena", il leit motiv di tanti commenti. Ma c’era anche chi spiegava la condizione di disagio in cui versava la persona invitando semmai a prestare aiuto

invece di farlo diventare un caso social. "Possibile che nessuno possa dargli una mano", l’auspicio. Al di là di quest’ultimo, che conferma una Siena ancora solidale,

resta forte l’esigenza dei cittadini di tornare a rivedere la città pulita e splendente di un tempo.

