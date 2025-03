Eventi in ricordo di Giulio Gambelli. Targa sulla casa natale di ’Bicchierino’

Primo atto ieri pomeriggio a Poggibonsi nel cartellone delle celebrazioni in ricordo di Giulio Gambelli, personalità locale conosciuta nel mondo enologico. Nel centenario della nascita – 24 marzo 1925 – a cura del Comune è avvenuta l’apposizione di una targa della memoria (nella foto) in via della Repubblica all’altezza dei civici 12 e 14. In corrispondenza della casa natale di Gambelli, per tutti ‘Bicchierino’.

Da qui ai prossimi mesi si susseguiranno gli eventi di un cartellone voluto dall’amministrazione comunale con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con i figli di Giulio (Matilde e Franco), con l’Associazione Amici di Poggibonsi, con l’Associazione Storica Poggibonsese (Astop), con la Fondazione Elsa, con Fisar Valdelsa, e con Carlo Macchi, giornalista del settore enogastronomico e autore del libro "L’uomo che sapeva ascoltare il vino".

"Un talento unico e una persona umile e generosa – ha detto la sindaca Susanna Cenni a proposito di Gambelli – che ha svolto un ruolo fondamentale nel mondo del vino, contribuendo a promuovere il territorio".