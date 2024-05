Eventi e iniziative delle Contrade senesi: dal pranzo dell'estrazione al torneo di street basket, tutte le novità in programma.

· GIRAFFA

– Domenica 26 maggio Pranzo dell’estrazione. Prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci (3926897373).

– Nei giorni 30 e 31 maggio dalle 19 in piazza Provenzano si terrà la 1° edizione del torneo ‘Street basket Provenzano’. Il torneo è aperto a tutte le società di contrada. Il termine per le iscrizioni è il 20 maggio. Per informazioni rivolgersi a: Lorenzo Brocchi 3342468397, Edoardo Brocchi 3298151403, Mattia Terrosi 3343417245.

· LEOCORNO

– Venerdì 17 maggio Cena con Delitto. Info e prenotazioni mediante l’apposita App.

– Domenica 26 maggio cena della Trifora. Info e prenotazioni mediante l’apposita App. Per soci e famiglie

– Le monture per il Giro in città saranno consegnate con le seguenti modalità: giovedì 30 maggio e martedì 4 giugno dalle 21 consegna monture ai tamburini; giovedì 6 giugno dalle 21 consegna monture agli alfieri nati dal 2016 (che hanno già compiuto l’ottavo anno di età) al 2005 compreso; martedì 11 giugno dalle 21 consegna monture agli alfieri nati prima del 1 gennaio 2005. Si precisa che la consegna avverrà fino ad esaurimento disponibilità, solo nelle date sopra indicate ed esclusivamente al contradaiolo che indosserà la montura, senza possibilità di prenotazione.

– Allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della contrada. I corsi si tengono tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386 580546); Lorenzo Fanetti (3487 662315); Francesco Narni Mancinelli (392647 5211).

· LUPA

– Giovedì 16 maggio alle 21 in prima ed alle 21,30 in seconda convocazione Consiglio generale di contrada.

· TARTUCA

– Venerdì 24 maggio, in via dei Maestri, si terrà la celebrazione dei 200 anni dalla nascita di Tito Sarrocchi. L’evento avrà inizio alle 18 in società con la presentazione della figura di Tito Sarrocchi come artista e come tartuchino, a cura dei relatori Raffaele Ascheri e Giovanni Mazzini. Alle 20 Celebrativa in via Tito Sarrocchi. Prenotarsi entro e non oltre le 18 di lunedì 20 maggio tramite messaggio o SMS specificando il nominativo o i nominativi dei partecipanti ai seguenti numeri: Giulia Vaselli: 3315040775, Francesca Burrini: 3713669515, Caterina Parentini: 3273412895, Maddalena Vaselli: 3403457813. Per facilitare l’organizzazione, la vendita delle tessere si terrà in società martedì 14 maggio dalle 18,30 alle 22, Venerdì 17 dalle 18,30 alle 22, sabato 18 dalle 18 alle 22 e martedì 21 dalle 18 alle 22. Le tessere non saranno in vendita la sera della cena.

· TORRE

– Oggi alle 18 la Commissione Mutuo Soccorso organizza nei locali della Contrada un incontro/laboratorio dal titolo ‘Fare e farsi del bene. Benessere all’uncinetto: Aperitivo con la crochet therapy’. L’appuntamento è il primo di quattro incontri e prevede la presentazione del valore terapeutico dell’uncinetto come terapia non farmacologica per la gestione e la prevenzione dell’ansia. A seguire aperitivo. L’incontro è aperto a tutti, uomini e donne, esperti o principianti. Si consiglia di portare un uncinetto misura 3,5 o 4,5 e un acrilico colorato della stessa misura. Alle 20,30 cenino. Durante il cenino, proiezione del video/corto prodotto dal Gruppo Giovani per la rassegna dei cortometraggi Barbicortone e premiazione dei vincitori della Marcia d’Indipendenza Siena-Montalcino..