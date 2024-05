"Eventi e iniziative delle Contrade senesi: appuntamenti e attività a maggio"

· BRUCO

– Sabato 11 maggio si svolgerà la settima edizione della Rassegna del Barbicortone dei Gruppi Giovani. La proiezione degli elaborati dal titolo ‘Contrada è casa – contrada è famiglia – contrada è sicurezza’ si terrà alle 17 all’interno della Cripta sita nel presidio di San Francesco dell’Università di Siena. A seguire si svolgerà la cena all’interno dei locali della Società. Per le prenotazioni segnarsi tramite cartello, App o mail all’indirizzo [email protected] entro le 12 del giorno venerdì 10 maggio. Indicare il numero di bambini e celiaci se presenti.

· GIRAFFA

– Domenica 19 maggio gita a Prato, una giornata all’insegna dell’amicizia per conoscere la città e il suo territorio. Per info contattare Daniela Bellucci (3926897373) o scrivere a [email protected].

– Domenica 26 maggio Pranzo dell’estrazione. Prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci (3926897373).

– Nei giorni 30 e 31 maggio dalle 19 in piazza Provenzano si terrà la 1° edizione del torneo ‘Street basket Provenzano’. Il torneo è aperto a tutte le società di contrada. Il termine per le iscrizioni è il 20 maggio. Per informazioni rivolgersi a: Lorenzo Brocchi 3342468397, Edoardo Brocchi 3298151403, Mattia Terrosi 3343417245.

· LEOCORNO

– Oggi cenino del Capitano.

– Sabato 11 maggio attività pomeridiana Gruppo Piccoli e cena.

– Venerdì 17 maggio Cena con Delitto. Info e prenotazioni mediante l’apposita App.

– Domenica 26 maggio cena della Trifora. Info e prenotazioni mediante l’apposita App. Per soci e famiglie

– Allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della contrada. I corsi si tengono tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386 580546); Lorenzo Fanetti (3487 662315); Francesco Narni Mancinelli (392647 5211).

· NICCHIO

– Corsi per alfieri e tamburini nei giardini della Pania nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 19,30, fino al termine delle scuole. In caso di maltempo i corsi non si svolgeranno.

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblic ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30.

· PANTERA

– Ogni lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30, in società si tengono i corsi per alfieri e tamburini, aperti ai nati a partire dall’anno 2018. Per qualsiasi informazione scrivere a: [email protected].

– Giovedì 9 maggio in occasione dei festeggiamenti del sessantesimo anniversario della società verrà organizzata una mostra fotografica di vita di società. Se vi fa piacere, vi chiediamo di inviarci le vostre foto all’indirizzo email [email protected]. La mostra si svolgerà in concomitanza con quella della Contrada e a seguire apericena in terrazza.

· TORRE

– Oggi alle 9,30 Santa Messa mensile alle 17,30 La Commissione Mutuo Soccorso, in collaborazione con il Gruppo Donatori di Sangue, organizza uno screening audiologico gratuito, introdotto dalla dott.ssa Elisa Gaudini, Torraiola e medico otorino che parlerà di prevenzione e cura delle patologie dell’orecchio. Lo screening si prolungherà anche durante e dopo il cenino. Contattare Giulio Monciatti 3932963387. Alle 20,30 cenino