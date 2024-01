"Eventi e appuntamenti nelle contrade senesi: cene, musei e corsi per tutti i gusti" Il ristorante Puerto Escondido di Castiglione della Pescaia presenta una cena ispano-messicana in esclusiva per il circolo Il Rostro. Il complesso museale della contrada Chiocciola sarà aperto domani con visite guidate disponibili su richiesta. La contrada Leocorno ha organizzato diverse cene e eventi per i prossimi giorni. Il museo d'Inverno della contrada Lupa ospita una mostra dell'artista Cesare Pietroiusti. La contrada Nicchio offre corsi di bandieraie e pittura aperti a tutti i protettori. La contrada Pantera ha organizzato diverse serate e cene a tema. La contrada Selva ha organizzato una cena con la Contrada della Tartuca.