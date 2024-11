Eternit e amianto sul territorio. Papini: "Servono più controlli"

Il consigliere di opposizione Fabio Papini (L’Alternativa) ha depositato un’interrogazione, con la quale chiede all’amministrazione comunale delucidazioni in merito all’attuale situazione nei territori comunali, nonché se fosse stata fatta negli anni un’attività ispettiva e una mappatura degli edifici ed impianti, anche pubblici, dalla quale si evince la presenza di eternit/amianto. "Tale interrogazione è stata ripresentata al fine di affrontare una volta per tutte e in maniera definitiva, la problematica sul nostro territorio – scrive Papini –. Oggi dunque L’Alternativa si impegna affinché il sindaco e l’amministrazione predispongano una mappa aggiornata di tutti i siti ove persiste il materiale nocivo, predisponendo idonee procedure per lo smaltimento, studiando la possibilità di contribuire in percentuale con il bilancio comunale allo smaltimento e alla bonifica delle aree, aiutando quei cittadini che autonomamente comunicheranno il possesso di tali materiali e l’intenzione di eliminarli, attraverso la stipula di apposita convenzione con società specializzate".