Estate dei burattini. Questa settimana c’è Cappuccetto Rosso

Per ’L’estate dei burattini’ altri due appuntamenti a Siena: venerdì alle 18 nei locali della Contrada del Bruco è in programma ’Cappuccetto Rosso’, a cura della compagnia L’Aprisogni; martedì 3 settembre, sempre alle 18, andrà in scena nei locali della Contrada della Pantera ’Mingone e la stoffa preziosa’, presentato da Il Teatrino dello Sguardo. Cappuccetto Rosso è l’atto unico, liberamente tratto dalla classica fiaba da L’Aprisogni che si è presa delle licenze, attraverso una divertita, acidula reinterpretazione del gioco a triangolo fra la narratrice, il pubblico e i burattini in baracca.