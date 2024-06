Estate a S. Gimignano. Gli eventi in cartellone

Sarà l’ultimo cartellone dell’Estate firmato da Carolina Taddei la popolare assessora alla Cultura dopo 10 anni con i sindaci Giacomo Bassi e Andrea Marrucci, in eredità alla prossima giunta con gli ultimi tre mesi di eventi e appuntamenti "per vivere la città delle torri tra arte e cultura, concerti e teatro, rievocazioni storiche e itinerari inediti nella ‘San Gimignano Accade d’Estate’. Con gli occhi della città. Guarda, racconta e rispetta il patrimonio dell’umanità".

C’è un po’ di emozione?

"C’è molta emozione e la soddisfazione di aver creato una macchina organizzata capace di rinnovarsi e di mantenere le sue peculiarità. Mi rende orgogliosa il pensiero di aver guidato una squadra che si è ampliata e vissuti in momenti difficili come il Covid, senza perdere entusiasmo e coinvolgere i giovani. Nulla sarebbe stato possibile senza la fiducia dal sindaco e lo ringrazio per questo".

Come sarà l’ultimo cartellone?

"Come da tradizione si apre con ‘Ferie delle Messi’ dal 14 al 16 giugno. Sabato 29 giugno si rinnova l’appuntamento con Nottilucente che porterà in ogni angolo della città musica, arte, teatro, parola, laboratori, artigianato, allegria, cultura e partecipazione. Si rinnoverà poi l’appuntamento con ‘IN3C’, il festival dei giovani creativi che si terrà alla Rocca di Montestaffoli. Imperdibili poi i concerti di musica Barocca grazie all’Accademia dei Leggieri e ancora musica con l’associazione Pentagramma. Giovedì 25 luglio torna la grande Opera Lirica a San Gimignano quando nella Pieve di Cellole si alzerà il sipario su "Suor Angelica" di Giacomo Puccini che proseguirà con il Gianni Schicchi nella Piazza del Duomo. Agosto si aprirà con il teatro sperimentale del Festival Orizzonti Verticali e Chigiana Festival. Appuntamenti poi con Degusta in Jazz, Francigena Film Festival e tantissimo altro. Due grandi ritorni per l’estate, voluti fortemente dal Sindaco, sono il Cinema in Rocca e la Lirica in Piazza come da tradizione. Il cartellone è disegnato dalla giovane illustratrice Caterina Manganelli che ci regala un’immagine della città accogliente e colorata". Grazie Signora Carolina e buon lavoro al suo nuovo impegno alla ‘Fondazione Musei Senesi’.

Romano Francardelli