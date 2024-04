Essere informati è democrazia. Aiuta a fare scelte consapevoli

Tutti noi viviamo in tempi in cui l’informazione è un bene prezioso, se non il più prezioso perché essere informati può assicurare scelte molto più consapevoli e aumentare la conoscenza delle dinamiche del mondo. Le informazioni sono importanti per sapere cosa sta succedendo intorno a noi, ma una notizia bisogna saperla valutare con la nostra testa perché a volte scritta in modo non veritiero. Il quotidiano, insieme alla TV, alla radio, ad internet e tanti altri mezzi costituisce una delle maggiori fonti del sapere. Il nome ’quotidiano’ deriva dal fatto che la testata giornalistica è pubblicata quotidianamente. Le notizie possono essere variamente classificate a seconda dell’argomento: politica interna, politica estera, cronaca nera, cronaca rosa, cultura, economia, sport, finanza e notizie legate al proprio territorio...

Il giornalista è una specie di ’sentinella della comunità’ che deve sempre rispettare oggettività e verità dei fatti.

Il primo giornale nacque in Germania, a Lipsia, nel XVII secolo.

Dieci anni dopo, Thimotheus Ritzsch dette vita ad un quotidiano con notizie di cronaca, politica ed economia.

In Italia il primo giornale risale al 1664 con il titolo di ’Gazzetta di Mantova’; in questo periodo nascono anche le riviste. La vera rivoluzione del mondo della stampa accadde comunque negli Stati Uniti con la nascita del Penny Press cioè giornali venduti al prezzo di un penny.

In questi ultimi decenni i social network hanno assunto un ruolo sempre più importante all’interno della società, soprattutto tra i giovani. Il web rappresenta una possibilità per comunicare ed informarsi; bisogna però fare attenzione alle fonti e all’ attendibilità delle notizie.

Le cosiddette ’Fake News’ sono informazioni false che qualcuno o un gruppo di persone, diffonde online pur sapendo che non sono veritiere; generalmente vengono diffuse con un’intenzione specifica: influenzare gli altri per motivi ideologici, economici, politici...

In tutto il mondo il giornalismo sta attraversando un’era di incertezza. Non è ancora chiaro quale sarà il modello di business del mercato editoriale, e questo sta accadendo proprio in un momento in cui l’informazione è una questione centrale nella vita delle persone. Non ci può essere democrazia senza una stampa libera: dal momento che la democrazia è nelle mani del popolo, questo ha il diritto di essere informato correttamente.

Concludendo la nostra riflessione, non possiamo non citare quanto detto dal Presidente della Repubblica in una sua intervista che recita: "L’incondizionata libertà di stampa non può essere oggetto di insidie volte a fiaccarne la piena autonomia e a ridurre il ruolo del giornalismo".