’Essere e Anima-le’. La mostra di Terrosi

Mostra fotografica di Luca Terrosi, artista poggibonsese. Il titolo della rassegna, che sarà inaugurata sabato alle 16 presso la Cappella di San Michele Arcangelo a Semifonte, ha per titolo ’Essere Anima-le’ e potrà essere visita fino al 19 maggio ogni sabato e domenica in orario 15,30-19. Classe 1962, dopo la scuola dell’obbligo Terrosi frequenta l’Istituto d’arte di Siena e si dedica alla grafica pubblicitaria in un proprio studio. Un periodo in cui Terrosi si appassiona alla fotografia , "disegnando con la luce – rivela – tutti quei momenti che voglio raccontare o costruire, per poitrasformarli in pura emozione". Ora la mostra ’Essere Anima-le’: "Con queste opere – spiega Terrosi – cerco di creare una sorta di univocità tra i volti delle persone e degli animali, diventando Essere e Anima-le. L’analogia che li lega tra loro e crea collegamenti fondamentali che indicano e suggeriscono l’attribuzione di determinate proprietà e specifici significati. L’analogia dei miei scatti parte da un dato evidente che crea simbiosi tra l’uomo e l’animale. Una ricerca che scova le connessioni tra il mondo visibile finito e quello invisibile, così come lo si conosce".