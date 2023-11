Esselunga assume. Cento posti a Siena

La residenza a Siena e provincia rappresenterà una priorità nella selezione dei 100 nuovi dipendenti di Esselunga. Il supermarket in Strada Massetana aprirà nel terzo trimestre del 2024, ma sono già partite le selezioni del personale e qualche assunzione è già stata fatta, in netto anticipo rispetto alla data di apertura. Sono 100, come detto, i posti a disposizione a Siena: 85-90 nell’ambito del supermercato Esselunga, 10-15 nel Bar Atlantic. Si tratta di due società e due contratti diversi: Esselunga applica il contratto della media-grande distribuzione, il Bar Atlantic quello del turismo. Per il negozio si cercano essenzialmente due figure, come spiegato nel bando: allievo responsabile, persone che hanno voglia e desiderio di fare carriera da assistenti a capireparto, fino a vicedirettore e magari direttore. Per loro sono previsti percorsi accelerati formativi sul campo e in aula per farli diventare responsabili. Accompagnati da continui percorsi di feedback, perché questi addetti sono chiamati a coordinare gli altri dipendenti.

La seconda figura richiesta è invece quella di addetto alle vendite e cassiere. Risorse che saranno inserite in reparti specifici del punto vendita a Siena. Il fatto di essere residenti nel territorio è considerato un elemento positivo. Per presentare le candidature nessun limite di età massima, ma per quella minima si preferiscono persone sopra i 18-19 anni, meglio se hanno conseguito il diploma o la laurea. Le selezioni resteranno sempre aperte, anche alla vigilia del taglio del nastro del supermarket di Siena, per far fronte a eventuali rinunce dell’ultimo momento o, se sarà un successo, la direzione di Siena potrà incrementare il personale.