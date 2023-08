Esposto sui cavalli feriti Gli animalisti in procura Le foto di Antine Day e Abbasantesa curati

"Si esperisce esposto al fine di valutare e vagliare, riservandosi integrazioni al presente esposto, responsabilità e persone nel caso responsabili del ferimento dei due cavalli durante la corsa del Palio di Siena del 16 agosto. Con ciò, altresì, richiedendo, ancora, di venire informato in caso di eventuali richieste di apertura indagini eo comunicazioni di richiesta di archiviazione sull’evento". Firmato dall’avvocato Cristiano Ceriello, di San Giuseppe Vesuviano, per conto del Partito Animalista Italiano, che avrebbe sede legale nello stesso Comune napoletano, è la conclusione dell’esposto presentato alla procura della Repubblica di Siena in merito agli infortuni di Abbasantesa e Antine Day. Un atto che fa riferimento a fatti eventualmente rientrabili nelle fattispecie previste dall’articolo 544, comma ter, del codice penale sul maltrattamento di animali, e la ’culpa in vigilando’ riguardo ai due cavalli feriti.

Dopo i comunicati polemici di altre associazioni e la richiesta di accesso agli atti veterinari, l’esposto alla procura di Siena è il primo atto ufficiale dell’ennesimo duello tra animalisti e Palio di Siena. Ricorrente negli anni, scontato quando in Piazza del Campo, durante il Palio, si verificano incidenti ai cavalli. La strada scelta dal Comune, laconici quanto esatti comunicati ufficiali sullo stato di salute dei cavalli dopo il Palio oltre al bollettino veterinario dell’altro ieri, corredato con le foto di Abbasantesa e Antine Day operati e già in piedi, è la strategia più efficace per rintuzzare gli attacchi.

Ripetiamo da anni che i nemici del Palio di oggi sono molto meno agguerriti e importanti degli avversari dell’altro ieri. Associazioni e militanti che cercano visibilità, piccoli carneadi rispetto agli intellettuali e ai politici che tiravano bordate contro la Festa di Siena su giornali e tv nazionali e internazionali. Tanto da sollecitare a Siena una revisione profonda sui meccanismi e le regole per la tutela dei cavalli. Tutte le innovazioni degli anni Novanta e Duemila, dai materassi a San Martino alle previsite e al protocollo equino, sono direttamente figlie di quegli attacchi.

Quali saranno gli effetti dell’esposto presentato dal Partito animalista? Gli stessi che sono seguiti alle denunce degli anni precedenti. La procura della repubblica farà tutti gli accertamenti necessari per ricostruire gli incidenti occorsi ai due cavalli e verificare se ci siano stati maltrattamenti punibili in base all’articolo 544 ter. Tutto dipenderà dalle risultanze investigative, l’esposto non aggiunge né toglie nulla agli eventuali accertamenti. Che saranno coordinati dal sostituto procuratore Silvia Benetti, magistrato di turno il 16 agosto.

Nei prossimi giorni partirà l’iter investigativo, potrebbe anche aprirsi un fascicolo modello 45, a carico di ignoti. Ma le foto sullo stato di salute di Abbasantesa e Antine Day, le notizie tempestive fornite dall’amministrazione comunale, la professionalità al top dei veterinari della clinica al Ceppo, sono garanzie più che solide sull’inesistenza di maltrattamenti o di ’culpe in vigilando’.

