Esposizione ad amianto sul luogo di lavoro. In un anno 259 persone in sorveglianza

La Medicina del Lavoro dell’AouSenese, centro di riferimento per lavoratori ex esposti all’amianto e altri cancerogeni, ha incontrato l’Anmil, con la partecipazione per l’AouS del dg Antonio Barretta, direttrice sanitaria Maria De Marco, Simonetta Fabrizi direttrice della Medicina preventiva e Antonietta Gerardina Sisinni, referente regionale per la sorveglianza degli ex esposti all’amianto e, per l’Anmil, Daniele Manetti. "Il servizio - sottolinea il dg Barretta - si rivolge ai pazienti per i quali è richiesto un approfondimento specialistico del nesso causale tra sospette patologie ed esposizione lavorativa pregressa o attuale". "Le malattie professionali – spiega la dottoressa Fabrizi - richiedono allo specialista di Medicina del Lavoro l’osservanza di un percorso valutativo che comprende l’identificazione dell’agente professionale e dell’attività lavorativa ipoteticamente responsabile; l’evidenza scientifica della capacità patogena della sostanza; l’esposizione lavorativa accertata e per tempi significativi; la manifestazione della stessa anche dopo diversi anni di esposizione". Nel 2023 le prestazioni ambulatoriali e in day service sono state 259 e nel 1° semestre 2024 già 144.