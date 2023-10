Esercitazione Tellus 2023 a Chianciano Terme: Protezione Civile in Azione

In occasione della Settimana nazionale della protezione civile, oggi a Chianciano Terme è in programma l’esercitazione ’Tellus 2023. L’attività inizierà alle 9: i cittadini riceveranno un messaggio dall’app ’Cittadino informato’ preceduto dalla dicitura ’Esercitazione Tellus 2023’; tra le 10 e le 11 sarà simulata un’evacuazione degli istituti scolastici: le classi dell’Istituto Artusi faranno subito rientro nelle loro aule; le classi della scuola secondaria di primo grado si dirigeranno verso il centro di raccolta allestito alla sala Meet, dove assisteranno a una presentazione sulle attività della protezione civile e a una piazza straordinaria di Io non rischio, incontrando le associazioni di volontariato del territorio. Fino alle 14 proseguiranno le simulazioni che vedono coinvolti gli organi di competenza, enti e squadre tecniche.

La piazza di Io non rischio organizzata in occasione della Settimana nazionale della protezione civile è organizzata a Montepulciano;oggi e domani, ore 9 alle 19, i volontari della Misericordia di Montepulciano sono attivi in piazza Sant’Agnese per diffondere pratiche di protezione civile.