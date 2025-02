Esercitazione all’Opera metropolitana. Vigili del fuoco alla Porta del cielo

Tornano le simulazioni emergenziali e le prove d’evacuazione nel complesso monumentale e museale dell’Opera della Metropolitana di Siena. Articolate su quattro giornate, 22, 24, 25 e 27 febbraio, le prove hanno visto partecipare insieme gli addetti alla gestione emergenziale del Complesso e quattro squadre operative dei vigili del fuoco. Le simulazioni emergenziali sono state svolte sia nel Sottotetto della Cattedrale, la cosiddetta "Porta del Cielo", sia nel Facciatone, luoghi non solo di visita turistica, ma anche di lavoro per molti addetti, assai particolari e praticamente unici nel loro genere. Sono state utilizzate una autoscala e la nuova piattaforma aerea di recente dotazione del comando dei vigili del fuoco di Siena, allo scopo, in particolare, di verificare la possibilità di impiego della piattaforma per le manovre di evacuazione dal percorso "La Porta del Cielo" situato nel sottotetto del Duomo.