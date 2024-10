Esce di strada a bordo della Ferrari

Ancora un grave incidente che vede coinvolta una vettura sportiva di gran pregio sulle strade della Val d’Orcia. Dopo il ribaltamento di una Lamborghini verificatosi il primo ottobre alle porte di Pienza, stavolta protagonista di un’uscita di strada è stata una Ferrari, precisamente una Portofino, cabriolet di straordinaria eleganza che nel listino della casa di Maranello è quotata oltre 200.000 euro. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata, in un tratto rettilineo della strada che da Pienza conduce alla Val d’Orcia, nei pressi del semaforo in direzione Gallina. A bordo dell’auto, a quanto pare presa a noleggio per un tour, una coppia di turisti inglesi; il conducente, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, avrebbe tentato di tenerlo in strada, percorrendo anche un tratto lungo la banchina non asfaltata, ma non avrebbe potuto evitare di finire fuoristrada, attraversando la corsia opposta. La Ferrari è scivolata per qualche metro lungo il terrapieno ed ha terminato la sua corsa contro un grosso albero, sradicandolo. Per fortuna in quel momento non transitavano altre auto. Nell’urto, la ruota anteriore sinistra si è "strappata" dal corpo della vettura. L’impatto ha attivato gli air-bag, che in un’auto del genere creano una sorta di cellula protettiva degli occupanti, e anche le barre che, in caso di ribaltamento, evitano lo schiacciamento delle persone. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i Carabinieri. Risulta che i 35enni americani abbiano già lasciato l’ospedale di Nottola e che il conducente, al primo esame, non si trovasse in stato di alterazione. L’auto incidentata si trova in deposito presso il soccorso ACI di Montepulciano.

Diego Mancuso