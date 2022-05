Conto alla rovescia per gli esami. Scritti e orali, maturità in presenza dal 22 giugno

Siena, 31 maggio 2022 - Un altro anno scolastico se ne va e, finalmente, dopo gli anni della pandemia, l’epilogo sarà con esami ‘quasi normali’, pre-Covid o ‘vecchio stile’. Niente colloqui a distanza attraverso un computer e niente tesine, gli esami di terza media e soprattutto di quinta superiore si svolgeranno in presenza e vedranno il ritorno delle prove scritte, prima dell’orale. Le lezioni in Toscana, come da calendario regionale, termineranno venerdì 10 giugno, dopodiché le scuole medie daranno il via, a distanza di pochi giorni, agli scritti per gli studenti delle terze classi, con scelta delle date a discrezione delle scuole stesse; gli istituti superiori invece si penderanno qualche giorno in più dando il via alle prove di maturità secondo un calendario nazionale.

Alla prova con il primo esame del percorso di studi e forse anche della loro vita – dati sono dell’Ufficio scolastico provinciale di Siena -, saranno dunque quest’anno 2.332 studenti di 113 classi terze delle scuole medie della nostra provincia; per quanto riguarda invece il secondo grado, le scuole superiori per intenderci, sono attesi all’esame di maturità 2.084 studenti frequentanti 110 classi quinte degli istituti senesi.

Un fine anno dunque ancora tutto da ‘studiare’ per oltre 4.400 ragazzi di medie e superiori. Veniamo alle date delle prove d’esami: per le classi terze delle medie sono previste, subito dopo la fine delle lezioni, la prova di italiano, il tema, e a seguire, il giorno dopo, quella di matematica; non ci sarà invece la prova di lingua.

Gli orali si svolgeranno indicativamente fra il 18 e il 27 giugno, comunque entro il mese di giugno. Per l’esame di Stato, la maturità che tocca ai ragazzi di quinta superiore, mercoledì 22 giugno alle 8,30 scatterà la prima prova scritta, in contemporanea nazionale, con invio dei plichi per via telematica con sette tracce per il tema; il giorno dopo, 23 giugno (o in altra data fissata dalla commissione non calendarizzabile di sabato) la seconda prova scritta, con scelta fra tre proposte di tracce elaborate collegialmente dai docenti titolari. Di conseguenza gli orali inizieranno una settimana dopo, il 29 giugno. Mercoledì 6 luglio la prima prova scritta suppletiva, invece, per chi non può potesse partecipare a giugno e giovedì 7 luglio la seconda prova scritta suppletiva.

Alle medie il percorso scolastico (media del secondo quadrimestre) varrà per il 50% sul voto finale e l’esame il restante. Alle superiori resta immutato il sistema di valutazione, in centesimi: il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 40 punti, a cui si potranno aggiungere i 40 punti massimi per le due prove scritte e i 20 del colloquio. La lode sarà a discrezione unanime della Commissione. Infine, chi ‘giudicherà’ la prova d’esame? A sovrintendere gli esami saranno come sempre le commissioni, costituite da docenti interni ed esterni alla scuola stessa: nella nostra provincia saranno 62 le commissioni d’esame per il secondo ciclo d’istruzione, le superiori, costituite da un presidente esterno e da 6 commissari interni; propri o in questi giorni l’Ufficio scolastico provinciale sta nominando i presidenti delle 62 commissioni necessarie.