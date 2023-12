"Erica Piccotti, la Violoncellista Prodigio al Teatro Politeama di Poggibonsi"

È considerata una delle giovani violoncelliste più talentuose e affermate a livello internazionale. Erica Piccotti questa sera alle 21 salirà sul palcoscenico del Teatro Politeama di Poggibonsi insieme all’Orchestra della Toscana per il concerto di Natale. Direttore Diego Ceretta. Primo appuntamento della stagione concertistica del calendario congiunto dei teatri della Valdelsa. Erica Piccotti sarà impegnata in un programma diviso tra tre compositori. Comprenderà le Variazioni su un tema rococò di Cajkovskij, di Mozart il Divertimento K. 136 e la Sinfonia n. 8 di Dvorák.

Erica Piccotti a nove anni è entrata in Conservatorio e si è diplomata quattro anni dopo, a soli tredici anni e mezzo, un percorso che normalmente si fa in dieci anni. Oggi si sta perfezionando in Germania, dopo una parentesi a Berna, dove è arrivata dopo un periodo diviso fra il Conservatorio di Roma, l’Accademia Stauffer di Cremona e la Chigiana di Siena.

Fabrizio Calabrese