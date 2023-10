Erica, dietologa dei big del ciclismo. I segreti in un libro con Vincenzo Nibali

di Massimo Cherubini

Dallo sport praticato, allo sport studiato sotto l’aspetto dietetico, a quello "riassunto" in un libro. E’, in estrema sintesi, la storia di Erica Lombardi, 39enne di Abbadia San Salvatore oggi dietologa di ciclisti che indossano la maglia delle maggiori squadre che si prendono parte alle massime competizioni ciclistiche professioniste, comprese quelle a livello europeo. Una vita dedicata allo sport: ha indossato la maglia azzurra, campionato italiano di corsa su strada, ha partecipato a competizioni a livello europeo e mondiale. Insomma tanti grandi successi,alle sue potenzialità, alla grande velocità, alla tenuta. E’ stata davvero forte, fortissima, prima di dover interrompere la carriera agonistica per problemi fisici "strettamente connessi all’alimentazione". Da un problema ha trovato lo stimolo per imboccare la strada che l’ha condotta a nuovi successi. Nel mondo della dietistica, nello studio della scienza dell’alimentazione, facendo tesoro degli errori che, da atleta, aveva commesso. E’ così che Erica ha costruito una vita importante nel mondo dello sport senza gareggiare, ma per preparare al meglio gli atleti a vincere. Una storia che racconta in un libro, "Mangia come un ciclista", pubblicato da Rizzoli con il contributo di Vincenzo Nibali, vincitori dei tre "grand Tours", e da Elisa Balsamo, velocista su strada, laureatasi campionessa del Mondo (2016) a Doha nella categoria juniores. "Ho pensato questo libro -scrive- come uno strumento di facile consultazione per tutti. Sia per gli amatori che desiderano una preparazione nutrizionale accurata, sia per i corridori più giovani che, anno dopo anno, stanno scalando le categorie, Ma solo in parte- aggiunge- perché dagli errori alimentari che da autodidatta mi avevano portata a pesare pochissimo, indebolendo le ossa e causandole un grave infortunio al piede, intrapresi gli studi sulla nutrizione conseguendo la laurea in Dietistica, presso l’Università degli studi di Siena con il massimo dei voti. Nel 2009, scelta tra le dietiste del progetto "GiroBio", progetto medico scientifico dell’Università degli studi di Siena e Verona, in collaborazione con il Ministero della Salute e la Federazione ciclistica italiana. Il progetto, elaborato da Giancarlo Brocci ideatore anche dell’ Eroica, venne nel contesto del Giro d’Italia ciclistico under 27." E da quel giorno Erica Lombardi "ha scalato tutte le categorie del ciclismo arrivando a disputare, in qualità di dietista, tutti i grand Tours (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta Espania) con il Team Astana e al femminile come componente dello staff sanitario della UAE TEAM ADQ".