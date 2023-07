Gianna Nannini e l’eredità, da cosa nasce la contesa con i fratelli. Poi la pace

Siena, 14 luglio 2023 – Alla fine un accordo è stato trovato. E non c’è stato bisogno di andare in un’aula giudiziaria per l’intesa tra i tre fratelli Nannini (Gianna, uno dei grandi nomi della musica italiana, Alessandro, ex pilota di Formula Uno e Guido).

L’eredità contesa si è risolta con un accordo privato, del quale non sono stati resi noti i contorni. Ma da cosa nasce la contesa dell’eredità? Gianna Nannini e i due fratelli sono i figli di Danilo Nannini, dell’omonima ditta dolciaria che ha fatto conoscere Siena nel mondo e Giovanna Cellesi. Da cosa nasce la contesa? Da testamento della madre.

Guido Nannini aveva promosso un’azione giudiziaria contro la sorella Gianna a cui era andata la Certosa di Belriguardo, importante dimora di famiglia nelle campagne senesi. Ma anche contro il fratello Giovanni per ciò che a lui era spettato dell’eredtà. In questi mesi sono stati gli avvocati dei fratelli a lavorare insieme a un consulente che ha valutato l’eredità di Giovanna Cellesi. Poi l’intesa extragiudiziale che ha messo fine alla vicenda.