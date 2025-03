Era carabiniere, ora crea occhiali di lusso. Melis è tornato a Siena dall’amico Sgandurra

Marco Melis è un designer italiano noto per la creazione di occhiali di lusso su misura, interamente realizzati in Italia. Le sue creazioni hanno attirato l’attenzione di numerose personalità del mondo del cinema. Ad esempio, l’attrice Monica Bellucci ha indossato occhiali disegnati da Melis, descrivendoli come "dei bellissimi guanti". Anche il regista Spike Lee ha apprezzato le sue creazioni, ricevendo un paio di occhiali personalizzati durante il Festival di Venezia. La sua influenza nel settore è evidente attraverso le collaborazioni con figure di spicco del cinema.

Pochi forse sanno, però, che Marco Melis ha lavorato a Siena come carabiniere. Così è venuto a trovare il suo amico ed ex collega Lucio Sgandurra con cui ha collaborato dal 1983 al 1992, dapprima nella caserma di San Francesco, e poi in viale Bracci. Nel 1993 Melis ha lasciato l’Arma per entrare appunto nel mondo degli occhiali. In questa foto è a Siena proprio con Lucio Sgandurra, maresciallo in congedo del reparto operativo dell’Arma di Siena, nell’enoteca in piazza del Campo ’Vini di Toscana’.