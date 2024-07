Ennesimo tir incastrato. Il sindaco Pii su Via Nova: "Subito insegne e jersey"

Questa volta (la quinta solo negli ultimi 15 giorni) il Tir entrato abusivamente nel tratto di circonvallazione vietato al traffico pesante l’ha fatta davvero grossa: incastrandosi nell’imbuto dei lavori in corso, non solo ha bloccato per l’ennesima volta la Via Nova e mandato in tilt l’intero sistema di collegamento fra le due parti di Colle, ma ha anche danneggiato seriamente il muro di cinta dell’ex seminario di San Francesco, costringendo all’intervento i vigili del fuoco ed una ditta specializzata, chiamata d’urgenza ad eseguire i lavori di messa in sicurezza chiesti dai pompieri.

E’ successo nel primo pomeriggio di lunedì, alle 21 l’intervento era ancora in corso e a quell’ora il sindaco Piero Pii, parlando in piazza nel primo dei due appuntamenti pubblici annuali promessi per aggiornare i cittadini, ha fatto il punto della situazione e informato delle soluzioni in arrivo. "Le sanzioni non servono – ha detto – La legge prevede una multa per il conducente fra i 60 e gli 80 euro e, ma solo in caso di rimozione del camion, un costo di 2.600 euro per il proprietario. Istituire un senso unico a salire obbligherebbe il Comune a rivedere tutto il sistema del trasporto pubblico da qui a gennaio/febbraio, quando i lavori finiranno, con un costo di circa 90.000 euro. D’altra parte, il cantiere non si può modificare perché l’abbassamento del piano stradale di circa un metro non lo consente".

Che fare, allora, perché lo stillicidio finisca? "Appena insediati abbiamo ordinato una cartellonistica nuova, con sistemi luminosi che, a distanza, mettano meglio in evidenza il divieto – ha spiegato – E’ arrivata lunedì ed entro giovedì sarà installata: sta, poi, per arrivare un nuovo jersey in cemento per impedire anche fisicamente il passaggio ai mezzi superiori agli 11 metri e sarà realizzata una nuova segnaletica orizzontale che accompagni l’accesso con una chicane. Inoltre abbiamo parlato con tutte le aziende che si trovano sul percorso dei Tir perché informino gli autisti e, in questo senso, faremo anche una segnalazione alla Procura della Repubblica per richiamare alla responsabilità di blocco di un servizio essenziale".