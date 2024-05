Emporio della Solidarietà, i numeri. Aiutate 500 persone e 155 famiglie

Contrasto alla povertà a Poggibonsi: 155 le famiglie assistite annualmente dall’Emporio della Solidarietà, il minimarket di via Montenero sostenuto dal Comune e costituito da tutte le associazioni già impegnate nel settore. Quasi 500 le persone aiutate. Solo nel corso del 2023, per fare un esempio, l’Emporio ha consegnato circa 456 quintali di prodotti, disponibili grazie ai sostegni del banco alimentare, del Comune, della comunità attraverso donazioni di imprese, associazioni e privati cittadini, e grazie alle raccolte solidali promosse durante l’anno. La prossima è in programma sabato, voluta come sempre dalla Fondazione Il Cuore Si Scioglie con Unicoop Firenze in collaborazione con la sezione locale dei Soci Coop. Si svolgerà a Poggibonsi presso i punti vendita di via Trento e di Salceto e vedrà al solito il coinvolgimento dei volontari di tante associazioni cittadine: Pubblica Assistenza, Misericordia, Caritas, Auser, Beautiful Mind, i Rioni, l’Emporio della Solidarietà. "La raccolta alimentare rafforza il senso di comunità e di appartenenza, incoraggiando le persone a collaborare per un obiettivo comune – affermano dalla struttura di via Montenero a Poggibonsi – e quando i membri di una comunità si uniscono per sostenere le iniziative di raccolta alimentare, si crea un legame più forte e si accresce in questo modo un’etica di cura e di supporto reciproco. Questo spirito di solidarietà è essenziale per costruire società capaci di affrontare collettivamente le sfide, dimostrando come, anche attraverso gesti semplici, si possano generare cambiamenti significativi nella vita delle persone". Da qui l’invito alla cittadinanza, da parte dell’Emporio della Solidarietà, a partecipare ai progetti di raccolta. Anche l’amministrazione comunale aderisce all’appello: "Ringraziano fino da ora i cittadini che vorranno donare con generosità – si spiega dal Comune – insieme agli organizzatori, alla sezione Soci Coop e tutti e volontari delle associazioni che con la loro disponibilità daranno un contributo fondamentale per la riuscita della giornata".

Paolo Bartalini