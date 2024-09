Emma Villas Sale la voglia di iniziare

Emma Villas ha comunicato il programma delle amichevoli precampionato. Saranno sette, quattro delle quali al Palaestra. Si parte mercoledì 11, contro Altotevere San Giustino, squadra dove militano gli ex biancoblù Filippo Pochini e Niccolò Cappelletti, e dove nelle vesti di assistente allenatore c’è un’altra vecchia conoscenza della Emma Villas, Davide Marra.

Martedì 17 trasferta a Macerata, formazione neopromossa in A2, mentre giovedì 19 andrà in scema l’appuntamento forse più intrigante della preseason, l’amichevole con gli Ucla Bruins, formazione di college americano allenata da John Speraw, coach della selezione statunitense che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Sabato 21 e domenica 22 Emma Villas parteciperà al quadrangolare di Alba Adriatica insieme ad altre tre future rivali nel campionato di A2: sabato semifinale contro Pineto, domenica la sfida contro una fra Aversa e Fano. Mercoledì 25 si torna al Palaestra per la sfida di ‘ritorno’ con Macerata, mentre sabato 28 il quadro delle amichevoli si chiuderà, sempre in viale Sclavo, contro Ravenna. Tutti gli orari delle sfide saranno comunicati nei prossimi giorni.

La preparazione sta per entrare nel vivo: "Sono molto contento di avere ricominciato gli allenamenti – ha dichiarato il neo biancoblù Gabriele Nelli –. Avevo tanta voglia di iniziare. Abbiamo effettuato questi primi giorni di preparazione con tranquillità e serenità, e sono stati molto utili anche per conoscerci con i nuovi compagni di squadra. Io vedo già un bel gruppo, con una buona energia, e questo aspetto potrà fare la differenza nel corso della stagione".

Anche Nelli, come già hanno fatto alcuni suoi compagni di squadra, non nasconde le ambizioni del gruppo: "Sono contento di essere qua. Voglio dare il meglio di me stesso per aiutare la squadra e la società a tornare ad alti livelli – ha detto l’ex Trento –. Alcuni dei ragazzi che fanno parte del roster li conoscevo già, dopo vari anni vissuti nel mondo della pallavolo. Con il prosieguo degli allenamenti troveremo il nostro ritmo, vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni nel prossimo campionato".

"Abbiamo le caratteristiche giuste per fare bene – ha aggiunto –, nel roster ci sono pallavolisti importanti, ora dobbiamo formare e amalgamare il gruppo e alzare il nostro livello di gioco. Credo che vedremo un bel campionato di A2, ci sono molte squadre che puntano al massimo obiettivo e quindi la competizione sarà alta".