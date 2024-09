Emma Villas, debutto casalingo. Al Palaestra arriva Altotevere. Randazzo: "Diventeremo gruppo"

Domani finalmente il lungo periodo di preparazione entrerà in una fase più intensa, quella dei test precampionato. Alle 17 Emma Villas debutterà davanti al pubblico amico, al Palaestra, contro Altotevere San Giustino, formazione che milita nel campionato di A3 e che ha nel roster tre vecchie conoscenze biancoblù: in campo Niccolò Cappelletti e Filippo Pochini, nello staff tecnico in qualità di assistente Davide Marra.

"Stiamo cercando sin dal primo giorno di fare gruppo per iniziare la stagione nella maniera migliore possibile – ha detto al sito ufficiale della società biancoblù uno dei nuovi acquisti, lo schiacciatore Luigi Randazzo (nella foto) –. La nostra è una squadra che vorrà fare molto bene nel prossimo campionato di serie A2, abbiamo nel roster dei nomi importanti, la società ha effettuato degli ottimi colpi nel mercato estivo. Abbiamo qualità ed esperienza, ora dovremo essere bravi a mettere in campo queste qualità".

Randazzo è uno degli elementi di spicco della campagna acquisti orchestrata dalla dirigenza biancoblù, nonché uno dei giocatori più esperti: "Dovremo riuscire a trovare un buon livello di gioco e far vedere una bella pallavolo. Il campionato sarà molto competitivo – ha aggiunto il martello –, ne sono certo. Ci saranno giocatori che militavano in Superlega che sono scesi in A2 per fare bene e per mettersi in evidenza, e ci sono piazze che vogliono vincere il campionato. Noi per il momento dobbiamo concentrarci su questa prima fase di preparazione, la cosa fondamentale è fare gruppo, quindi stare bene tra di noi e concentrarci sul lavoro da fare. Poi sarà il campo a dare i suoi responsi".

In tutto saranno sette gli impegni amichevoli che svolgerà l’Emma Villas, test utili a mettere a punto i meccanismi.

Dopo quello di domani la squadra di Graziosi torneranno in campo martedì 17 a Macerata, formazione neopromossa in A2, quindi giovedì 19 appuntamento in viale Sclavo contro gli Ucla Bruins, formazione universitaria allenata da John Speraw, coach della nazionale statunitense che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi.

Sabato 21 e domenica 22 quadrangolare ad Alba Adriatica con Pineto, Aversa e Fano, quindi mercoledì 25 seconda sfida contro Macerata, stavolta al Palaestra, dove sabato 28 ci sarà l’ultimo test contro Ravenna.

St.Sal.