Emma Del Toro in tv. Le finali a ’Striscia’

Come per una finale di coppa o un evento di quelli veramente da non perdere. Questa sera, all’ora di cena, Torrita di Siena accenderà la televisione e si metterà a fare il tifo per una ragazza che, nonostante la giovane età, da anni grazie alla sua passione che l’ha vista protagonista in palcoscenici di primo piano, porta anche in alto il nome del proprio paese.

Emma Del Toro torna a Striscia la Notizia per inseguire il sogno di diventare la velina bionda del popolare programma in onda su Canale 5. Emma ha già compiuto un percorso notevole nelle selezioni e adesso si trova ai quarti di finale: il 15 gennaio la prima apparizione a Striscia la Notizia dove ha vinto il testa a testa con il 64,9% delle preferenze. Emma ha ballato, si è presentata, il suo video ha fatto centro e ha mostrato, oltre al suo talento, una famiglia affiatata e genuina con tanto di dedica speciale arrivata dalla sorella Francesca con cui c’è un rapporto bellissimo. Lei è stata infatti la “scintilla” per far nascere la carriera di Emma trasmettendogli la passione per la danza, Francesca fu tra le protagoniste del talent ’Amici’ di Maria De Filippi, nel 2013, altra nota trasmissione televisiva.

Emma ha già una laurea in Scienze Motorie e da sempre è molto attaccata al suo paese. Stella social, in primis su TikTok (658mila follower), ma anche su Instagram (oltre ai 121mila persone che la seguono) e ballerina di professione, ha studiato danza classica, moderna hip hop, contemporanea, heels (con Borsa di studio alla prestigiosa “Steps on broadway”). Questa sera durante la trasmissione si potrà votare da casa tramite smart tv abilitate, app e sito Mediaset Infinity. È anche, se vogliamo, un appuntamento con la storia: per la prima volta, in 37 edizioni del programma, sarà il pubblico a decidere. La nuova velina bionda, che affiancherà la “mora” Beatrice Coari, sarà proclamata il 30 gennaio. Emma sogna e darà il massimo, Torrita è con lei.