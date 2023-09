Emergenza migranti in Consiglio. La Lega: "Prima i senesi bisognosi"

Continua la polemica, stavolta a distanza, sull’emergenza migranti. Giovedì in Consiglio comunale si è consumato un duello tra maggioranza e opposizione, nel quale è prevalso il centrodestra con l’approvazione dell’ordine del giorno presentanto dal capogruppo di FdI, Bernardo Maggiorelli, a scapito della mozione firmata da Anna Ferretti, Progetto Siena. L’atto di FdI ha potuto contare sui voti della coalizione, ma non su quelli di Orazio Peluso e Francesco Mastromartino, consiglieri della Lega. Al momento della votazione, infatti, entrambi erano assenti. La cosa ha sollevato una serie di interrogativi, ai quali ieri hanno voluto rispondere il Coordinamento comunale del Carroccio e lo stesso gruppo consiliare: "Per mere ragioni di carattere personale, i componenti del gruppo Lega non hanno preso parte alla seduta pomeridiana del Consiglio e di conseguenza non hanno partecipato alla discussione della mozione sull’accoglienza". Parole dunque rassicuranti per il resto del centrodestra, ma poi la nota della Lega fa una serie di puntualizzazioni: "Il Carroccio ha una posizione sul tema migranti chiara, netta e inequivocabile. La questione è di livello sovranazionale, ma i suoi effetti si fanno sentire anche in città, creando non pochi problemi di degrado e sicurezza". E ancora: "Siamo consapevoli che a livello locale il problema più impegnativo sia gestire la presenza di queste persone che giuridicamente sono dei richiedenti asilo – evidenzia la Lega –. Farsi carico del problema dei migranti non può però sottrarre risorse all’assistenza verso i nostri concittadini più bisognosi, che deve rimanere la priorità. Inoltre sono tanti i senesi che con segnalazioni si chiedono come mai ci siano queste persone a occupare luoghi pubblici, creando situazioni indecorose o addirittura di degrado". E infine: "La nostra formazione politica ha ricevuto a livello nazionale e locale un mandato preciso dal suo elettorato anche sulle questioni contenute nella mozione, il nostro gruppo non intende tradire il proprio elettorato e le proprie idee politiche".

E sulla mancata approvazione dell’atto di Progetto Siena torna anche Anna Ferretti con un post al vetriolo: "Quello che mi dispiace è che la bocciatura non è tanto sui contenuti ma sul fatto che la presentavo io del centrosinistra. Bene Comune, interesse dei cittadini e di chi arriva a Siena, non contano niente. Conta la visione: o il tema è di destra o è bocciato. Verrebbe voglia di mollare, ma non mollerò per rispetto di chi mi ha votato e dei princìpi che mi hanno sempre guidata".