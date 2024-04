Elezioni ad Abbadia San Salvatore. Carli lancia squadra e programma. Bisconti e Volpini ancora al lavoro

Ancora ’lavori in corso’ per due delle tre liste, già annunciate e quindi certe, che corrono per l’elezione del nuovo sindaco di Abbadia San Salvatore e dei relativi consiglieri comunali. E’ la lista ’Insieme’, per Silvio Carli sindaco, che ha presentato anche il programma elettorale. Dodici candidati, più quello alla carica di sindaco, sei donne e sei uomini. Questi i candidati che sostengono la corsa di Carli sindaco: Emanuele Rossi, Danilo Bisconti, Simone Sidiya, Daniele Donnini, Nicola Bertocci, Riccardo Pinzuti, Sonia Coppi, Mattia Piccini, Francesca Scalacci, Cinzia Mammolotti, Moira Calcagnetti, Francesca Bruna Baiocchi. Dodici anche i punti del programma nel quale si enunciano le principali attività, innovazioni e tutele che si intendono realizzare.

Per le altre due liste si conoscono per ora solo i rispettivi candidati a sindaco, circolano tanti nomi per gli aspiranti consiglieri, ma ancora non si conoscono i programmi.

La lista ’Uniti per cambiare’ per Giacomo Bisconti candidato sindaco verrà presentata, con il relativo programma, martedì 7 maggio (ore 21) al Cinema Teatro Amiata. Sui candidati di questa lista c’è, oltre al candidato sindaco, anche Andrea Tondi, il referente per Forza Italia ad Abbadia San Salvatore. La conferma è stata data dall’interessato dicendo di aver ricevuto l’incarico dal coordinatore provinciale Alessandro Pallassini. Ciò, secondo voci attendibili, non escluderebbe la presentazione di una quarta lista, facente capo a un proprio candidato sindaco, che farebbe riferimento a tre dei quattro partiti di Governo. Una eventualità che modificherebbe il quadro delle candidature. Al momento la scelta degli elettori del centrodestra potrebbe essere attratta dalla lista di Giacomo Bisconti. Ci sono, però, elettori che, in assenza della lista di centrodestra, potrebbero indirizzare il proprio voto sui candidati delle altre due liste.

Per la lista ’Niccolò Volpini Sindaco’, sostenuta dal centrosinistra, programma e candidati non sono stati ancora resi noti. Le prime indicazioni certe sono attese entro la fine della prossima settimana, la presentazione ufficiale è prevista sabato 11 maggio, ovvero a liste già presentate.