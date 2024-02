Elezioni a Casole d’Elsa. Si muovono i ‘civici’

Politica in movimento anche a Casole d’Elsa, dove a muoversi sono i civici e, soprattutto, gli ex ‘compagni di partito’ (leggi lista Pensare Comune) Alfio Barbagallo e Andrea Pieragnoli. Se il primo, fresco vincitore delle primarie e candidato ufficiale dell’associazione, ha iniziato ieri la sua campagna elettorale presentandosi proprio in compagnia dello sconfitto Saverio Pacchierotti – segno che la rivalità fra i due contendenti di pensare Comune era davvero solo presunta – in un’assemblea pubblica al Centro Congressi ‘Stefano Grassini’, il sindaco uscente, oggi alla guida di una sua lista civica, ha già compiuto diversi passi nei centri abitati più piccoli, dove, sempre in compagnia del suo vice Guido Mansueto e dell’assessore Daniela Mariani – anche in questo caso si può parlare di una unità di intenti ribadita e non scalfita dalla separazione politica fra il primo cittadino e la lista che lo aveva portato alla Rocca – incontrando i residenti delle località Maggiano, Lucciana, Monteguidi e Mensano. Questa sera il suo tour nelle frazioni proseguirà a Il Merlo, il 29 febbraio si sposterà nella confinante Cavallano ed il 6 aprile a Pievescola, mentre il primo incontro con la cittadinanza del capoluogo è in programma il 13 marzo.

Tutto tace, invece, sugli altri versanti della politica casolese dove, dopo la candidatura a sindaco di Federico Verponziani per la lista civica ‘Noi ci Siamo’ e la decisione del Pd e della lista ‘Casolesinsieme’ di cui fa parte di dar corpo al programma prima di concentrarsi sui nomi, non si registrano al momento altre novità di rilievo.

A.V