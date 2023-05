Eletto il nuovo Cda Il neo presidente è Giacomo Sanò

Il Cotas, Consorzio tassisti di Siena, ha un nuovo Consiglio di amministrazione e un nuovo presidente: i tassisti hanno eletto alla guida del Consorzio Giacomo Sanò, classe 1977, in sostituzione di Nicola Borghi; vicepresidente è Stefano Bonechi; consiglieri sono Fabrizio Betti, Marco Ganghini e Gianluca Mucciarelli. Il mandato del nuovo Cda e del neopresidente ha avuto inizio il 28 aprile scorso e andrà avanti per il triennio, fino all’aprile 2026. Fondato nel 1980, il Cotas nasce sia per gestire il radiotaxi a Siena, sia per migliorare e modernizzare il servizio taxi della città: la cooperativa oggi coordina l’attività di 55 auto.