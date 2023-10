Eletti i nuovi vertici del Comitato di partecipazione

2Rinnovato il Comitato di partecipazione della Società della Salute senese (nella foto il presidente Giuseppe Gugliotti) con la conferma come coordinatrice di Paola Furi (Auser di Montalcino) e l’ingresso del vice coordinatore Max Boni, in rappresentanza dell’Associazione Diabetici. Il Comitato di partecipazione ha funzioni di consultazione e proposta in merito all’organizzazione dei servizi ed è composto da membri designati dalle associazioni.