Efficienza energetica. L’ospedale fa scuola

L’ospedale di Campostaggia caso esemplare a livello europeo sullo sviluppo dell’efficienza energetica. Gli esperti ha visitato il presidio valdelsano nell’ambito del progetto europeo Interreg Daphne, finanziato dalla Commissione Europea per divulgare le migliori pratiche in termini di decarbonizzazione delle strutture sanitarie. La Regione Toscana, tramite il Consorzio Energia Toscana, capofila del progetto, ha scelto tra tutti gli ospedali regionali come caso esemplare in termini di decarbonizzazione proprio Campostaggia. La delegazione ha apprezzato il livello di riduzione dei consumi di energia elettrica pre o post intervento di efficientamento, che raggiungono livelli impressionanti, considerando che dell’energia elettrica consumata in un anno oltre il 50% viene autoprodotta nella struttura con l’impianto fotovoltaico e l’impianto di cogenerazione, a cui si affiancano corpi illuminanti a led . E’ solo uno dei risultati che ha ottenuto la Asl Toscana Sud Est in termini di efficienza energetica: negli ultimi 20 anni in Asl sono stati ridotti i consumi di energia primaria di 3.708,23 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) e le emissioni di CO2 di 7.551 tonnellate per anno, che in valore percentuale significa aver ridotto i consumi di energia del 16%. L’Azienda ha pianificato le azioni future in termini di efficientamento energetico con l’adozione del Piano di Efficientamento Energetico aziendale: 18 milioni di euro di investimenti in efficienza energetica nel 2023–2028 con cui sarà possibile ridurre il fabbisogno di energia. Questo permetterà quindi la riduzione ulteriore dei consumi di energia primaria per 3.149 tep per anno e delle emissioni in atmosfera per 8.211 tonnellate di CO2 per anno.