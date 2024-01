Efficienza energetica. L’Europa a Rapolano

L’inizio del nuovo anno segna l’avvio del progetto R.A.T.E. "RApolano Terme: Community in Transition for a sustainable Energy future" candidato dal Comune di Rapolano sulla 5th Call del Programma di finanziamento Life Eucf-European City Facility e risultato tra i 6 progetti italiani beneficiari del finanziamento stanziato della Commissione europea. Il contributo in arrivo ammonta a 60 mila euro e coprirà le spese per la pianificazione di interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio comunale.

Il risultato si pone in continuità con l’impegno portato avanti negli ultimi anni dall’amministrazione comunale di Rapolano per accelerare il processo di transizione energetica della propria comunità e del territorio. "L’attenzione verso i temi della sostenibilità energetica e ambientale costituisce da sempre una nostra priorità - afferma Federico Vigni, assessore alle attività produttive, ambiente e sostenibilità di Rapolano Terme - Abbiamo già raggiunto risultati importanti con l’efficientamento energetico di alcuni immobili pubblici, quali il Palazzo comunale e la scuola primaria di Serre di Rapolano, e sono in corso interventi analoghi sulla piscina comunale. Inoltre, abbiamo efficientato il sistema di illuminazione pubblica con luci a led e installato impianti fotovoltaici che producono oltre 200 Kw di energia elettrica"