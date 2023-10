Educazione stradale per gli studenti

Giornata di educazione stradale per gli alunni delle scuole di Castellina, Gaiole e Radda in Chianti. Si è svolta a Castellina in Chianti, organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri ‘Brig. Ca.Q.S. Roberto Periccioli M.O.V.C.’, sezione di Castellina e Radda nel Chianti, in collaborazione con Comune, polizia municipale, Misericordia di Castellina in Chianti, Aci e Autoscuola Elsa.